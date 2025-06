Il piano Mattei unisce Ue e Africa l’intesa a Roma

Il Piano Mattei rappresenta una svolta decisiva nella geopolitica globale, unendo l’Europa e l’Africa in una strategia condivisa per il futuro. Non si tratta di uno spot o di semplici parole: l’Italia e l’UE stanno facendo sul serio, sfidando le potenze mondiali come la Cina. A Roma, a Villa Doria Pamphili, si è chiuso un importante capitolo: ora, l’alleanza tra continenti entra nel vivo, aprendo nuove prospettive di collaborazione e crescita.

Non è uno spot, l’Italia fa sul serio e l’Ue si accoda nel nome della sfida alla Cina: il piano Mattei sta per entrare nel vivo e mira, accorciando la distanza tra Europa e Africa a garantire un futuro a entrambi i continenti. Ieri, a Roma, s’è tenuto a Villa Doria Pamphilj a Roma “The . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il piano Mattei unisce Ue e Africa, l’intesa a Roma

In questa notizia si parla di: roma - piano - mattei - africa

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio - Il 14 maggio 2025 Roma si prepara ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con traffico da gestire e sicurezza al primo posto.

#Tg2000 - A #Roma vertice sul piano #Mattei per l’#Africa #20giugno #Tv2000 #GiorgiaMeloni #VonDerLeyen #Europa @tg2000it Vai su X

Meloni al vertice sul Piano Mattei: “In Africa si gioca il nostro futuro. Abbiamo costruito un percorso che ci porta oggi a risultati concreti e significativi”, dice la premier in apertura del summit a Roma. Vai su Facebook

Piano Mattei, Italia e Ue stringono accordi da 1,2 miliardi di euro per progetti in Africa; Piano Mattei e Global Gateway: vertice tra Italia, Africa e Ue; Piano Mattei, Meloni e von der Leyen al vertice romano sull'Africa.

Piano Mattei per l'Africa: a Roma il vertice con von der Leyen e Meloni: "Accordi per 1,2 miliardi" - A Villa Doria Pamphilj, nel cuore di Roma, è in corso il vertice 'The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent'. Lo riporta msn.com

Piano Mattei, Meloni apre il summit a Roma: "Rafforzare Africa per rafforzare Europa" - presieduto con la presidente della Commissione Ue: 'In Africa si gioca il nostro futuro' ... Come scrive msn.com