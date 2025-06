Il Piano Mattei supera già quota 1 miliardo in progetti e ora Ursula lo cavalca

Il piano Mattei si dimostra una strategia vincente, superando il miliardo di euro in progetti e attirando l'attenzione di Ursula von der Leyen. Dalla ferrovia del Corridoio di Lobito alle innovazioni digitali, dall’agroalimentare al settore delle rinnovabili, l’Italia guida una rivoluzione africana che sta spingendo l’intera Unione Europea verso nuove frontiere di collaborazione. Un modello di successo che merita di essere approfondito.

Dai 1.600 chilometri di linea ferroviaria del corridoio di Lobito al digitale, dalla filiera del caffè alle rinnovabili. La visione italiana per l'Africa è una realtà che trascina l'Ue.

