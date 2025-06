Il Pd ha scelto i 9 candidati per le regionali Dentro gli ex sindaci Braconi Mancinelli Mangialardi Pugnaloni e Varani

Il Partito Democratico di Ancona si prepara a una sfida importante: la scelta dei 9 candidati che rappresenteranno la provincia nelle imminenti regionali. Dentro questa lista, spiccano figure di spicco come gli ex sindaci Braconi, Mancinelli, Mangialardi, Pugnaloni e Varani, pronti a portare esperienza e visione innovativa. La candidatura di Chantal Bomprezzi e degli altri nomi in ordine alfabetico segna un passo decisivo verso un futuro politico all'insegna del coinvolgimento e della rinascita.

ANCONA – La direzione provinciale del Partito Democratico, riunitasi questo pomeriggio, sabato 21 giugno 2025, ha scelto i 9 nomi che comporranno la lista per la provincia di Ancona dei candidati alle elezioni regionali del prossimo autunno. In rigoroso ordine alfabetico sono Chantal Bomprezzi.

