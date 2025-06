Il Pd ferrarese rompe l’impasse | Giada Zerbini eletta nuova segretaria

Dopo mesi di incertezza, il Partito Democratico ferrarese trova finalmente una guida solida: Giada Zerbini è stata ufficialmente eletta segretaria, segnando un nuovo inizio per il partito cittadino. La sua nomina, decisa durante l’assemblea di venerdì 20 giugno, mette fine a un lungo stallo iniziato con le dimissioni di Talmelli. Un passo importante che promette rinnovamento e prospettive positive per il futuro. Iscriviti al canale WhatsApp per tutti gli aggiornamenti.

È ufficiale: Giada Zerbini è la nuova segretaria del Partito Democratico di Ferrara. L'annuncio è arrivato al termine dell'assemblea di venerdì 20 giugno, sancendo la fine dello stallo iniziato nel giugno dello scorso anno con le dimissioni di Alessandro Talmelli.

