Il Pd e la piazza anti-riarmo Quartapelle | Noi coerenti dobbiamo stare in Europa

Roma, 21 giugno 2025 – In un momento cruciale per il futuro della pace e della cooperazione europea, la manifestazione nazionale contro il piano di riarmo europeo a Roma mette in luce le tensioni tra il desiderio di pacificazione e le scelte politiche. L’onorevole Lia Quartapelle, vicepresidente dem della commissione Esteri, sottolinea l’importanza di mantenere coerenza e responsabilità nel rispetto dei processi europei. La questione si fa sempre più strategica, e noi dobbiamo ...

Roma, 21 giugno 2025 – Onorevole Lia Quartapelle, vicepresidente dem della commissione Esteri della Camera, qual è la sua opinione in merito alla manifestazione nazionale contro il piano di riarmo europeo e le guerre che si svolge oggi a Roma? “Il Pd ha deciso di non partecipare coerentemente al comportamento assunto dal partito in tema di difesa europea in questa fase complessa, in cui dobbiamo stare nei processi europei non fuori. Ci troviamo a uno snodo storico in cui si può ancora fare l’Europa che abbiamo in mente, con una visione comune e condivisa dei rischi, ma anche degli strumenti per affermare i valori di pace europei nel mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Pd e la piazza anti-riarmo, Quartapelle: “Noi coerenti, dobbiamo stare in Europa”

