Il Pd di Verona chiede a Carlo Rovelli di candidarsi in Veneto Non ci penso minimamente

Il Pd di Verona ha invitato Carlo Rovelli a candidarsi in Veneto, ma il noto fisico e pensatore ha subito chiarito: "Non ci penso minimamente." Un’uscita che fa discutere, tra aspettative e divergenze ideologiche. La sua posizione svela quanto siano complesse le dinamiche politiche e culturali di oggi: un invito che forse resterà solo sulla carta, per ora.

Nei giorni scorsi il Pd ha chiesto a Carlo Rovelli, il fisico autore di bestseller, il professore marxista, il filocinese, il filorusso

Carlo Rovelli: «Religione e scienza sono forze potenti. Nella loro versione migliore possono aiutarci a costruire la pace»; Papa Francesco all’Arena di Verona: “Non curare la pace è un peccato grave”; Fisico democratico «Scienza e libertà nascono assieme».

Il Pd di Verona chiede a Carlo Rovelli di candidarsi in Veneto. “Non ci penso minimamente” - I dem nei giorni scorsi hanno chiesto al fisico autore di bestseller, marxista e militante anti Nato, di correre come candidato presidente in Veneto. ilfoglio.it scrive

