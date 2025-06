Il ' pattinaggio solidale' a Sampierdarena coinvolge 120 bambini e ragazzi | Insegniamo il bene

Il Pattinaggio Solidale a Sampierdarena è molto più di uno sport: è un gesto di solidarietà che coinvolge 120 bambini e ragazzi, insegnando loro il valore del bene. Sabato 21 e domenica 22 giugno, presso la palestra della scuola Cantore, si terrà il saggio di questa meravigliosa iniziativa, nata dall'impegno dell'associazione Firpo. Un'occasione speciale per scoprire come lo sport possa diventare strumento di crescita e solidarietà...

Sabato 21 e domenica 22 giugno si svolge, all'interno della palestra della scuola Cantore di Sampierdarena, il saggio del 'pattinaggio solidale'. Un bel progetto sviluppato nell'ambito delle attività gratuite che vengono portate avanti dall'associazione solidale Firpo per le bambine e i bambini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Il 'pattinaggio solidale' a Sampierdarena coinvolge 120 bambini e ragazzi: "Insegniamo il bene"

