Il Papa sugli abusi sessuali nella Chiesa la lettera alla giornalista che scoprì gli scandali in Perù

Fin dall’inizio del suo pontificato, Papa Leone XIV ha sottolineato l'importanza fondamentale dei giornalisti nella lotta agli abusi sessuali nella Chiesa. In una lettera toccante alla giornalista peruviana Paola Ugaz, che ha contribuito a portare alla luce scandali nascosti nel Sodalizio, il Papa riconosce il ruolo cruciale della stampa nel promuovere trasparenza e giustizia. Un gesto che testimonia l'impegno della Chiesa nel affrontare le sue sfide più profonde.

Nella lotta agli abusi sessuali compiuti da membri del clero, la Chiesa «ha bisogno dei giornalisti». Lo scrive papa Leone XIV in una lettera spedita alla giornalista peruviana Paola Ugaz che ha contribuito con lui, allora vicepresidente dei vescovi del Perù, a far emergere gli scandali del Sodalizio, un’organizzazione cattolica sciolta a causa degli abusi compiuti da alcuni suoi dirigenti. «Fin dall’inizio del mio pontificato, quando ho avuto il privilegio di rivolgermi per la prima volta ai giornalisti riuniti dopo il conclave, ho sottolineato che la verità non è proprietà di nessuno, ma è responsabilità di tutti cercarla, custodirla e servirla», aggiunge Prevost. 🔗 Leggi su Open.online

