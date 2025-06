Il Pakistan lancia la candidatura del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Nobel per la Pace 2026

Il Pakistan sorprende il mondo proponendo Donald Trump come candidato al Nobel per la Pace 2026, lodando il suo "decisivo intervento diplomatico" durante recenti crisi internazionali. Una mossa audace che accende il dibattito sulla diplomazia e i premi più prestigiosi. Ma quali sono le motivazioni reali dietro questa scelta? Scopriamolo insieme, perché questa candidatura potrebbe cambiare gli equilibri globali.

Il governo del Pakistan ha proposto la candidatura del Presidente Donald Trump al Nobel per la Pace 2026. Il Pakistan propone Trump per il Nobel per la Pace 2026. Il Pakistan lancia la candidatura al Nobel per la Pace 2026 al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il suo ”decisivo intervento diplomatico”. Sul social network X il governo, in una dichiarazione, ha dato il merito al 47° Presidente USA di aver mediato durante la recente crisi indo-pakistana impedendo, a tal proposito, un conflitto più ampio fra i due Stati. Tale intervento testimonia, come si legge nella dichiarazione, ” il suo ruolo di autentico pacificatore”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il Pakistan lancia la candidatura del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Nobel per la Pace 2026

