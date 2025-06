Il paese che vorrei Progetto ideato dall' Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese

Il progetto "Il paese che vorrei", ideato dall'Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese, nasce dall'idea di ascoltare i giovani e valorizzare il loro punto di vista. Partendo dai loro bisogni e desideri, si propone di trasformare il territorio in un luogo piĂą sano, vivibile e culturalmente stimolante. Con cinque aree tematiche fondamentali, ogni proposta mira a creare un futuro migliore per le nuove generazioni e le loro famiglie, promuovendo un reale cambiamento nel cuore di Arezzo.

Arezzo, 21 giugno 2025 – . Dar voce ai giovani e partire dal loro punto di vista, dai loro bisogni e desideri per migliorare il territorio in cui vivono. 5 aree tematiche per altrettante proposte operative tutte finalizzate alla salute e benessere anche dell’ambiente circostante dei giovani e delle famiglie con un occhio di riguardo alla cultura e all’innovazione. E’ questo “Il paese che vorrei” descritto dai ragazzi e le ragazze di etĂ compresa tra sedici e diciotto anni provenienti dalla Valdichiana. Si tratta di “una piccola indagine qualitativa tra i desideri materiali e immateriali dei giovani” – fa sapere Elisa Canocchi, Presidente dell’ICEC che ha supervisionato l’indagine – “è interessante osservare come bisogni e desideri siano comuni e condivisi, a testimonianza di un sentire collettivo che trascende i confini locali”. 🔗 Leggi su Lanazione.it