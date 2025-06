Il paesaggio che ispirò Leonardo da Vinci | 6 cose da vedere lungo la Forra dell' Adda a piedi o in bicicletta

Scopri un angolo di paradiso tra natura e arte lungo la forra dell'Adda, un percorso che Leonardo da Vinci avrebbe ammirato e che tu puoi esplorare a piedi o in bicicletta. Tra paesaggi mozzafiato e suggestioni storiche, ecco le 6 tappe imperdibili per vivere un’esperienza unica, tra le onde impetuose e i ricordi di un passato rinascimentale che ancora affascina. Preparati a lasciarti ispirare da questa meraviglia naturale.

A valle di Lecco, al confine con la Bergamasca, il tratto più scenografico e impetuoso dell'affluente più lungo del Po che, con i suoi 'li tre corni', fa da sfondo al celebre dipinto della Vergine delle Rocce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il paesaggio che ispirò Leonardo da Vinci: 6 cose da vedere lungo la Forra dell'Adda (a piedi o in bicicletta)

In questa notizia si parla di: lungo - paesaggio - ispirò - leonardo

Un compleanno lungo dieci giorni per Terzo Paesaggio - Un compleanno lungo dieci giorni per Terzo Paesaggio: un'occasione speciale per celebrare la rinascita degli spazi dimenticati e riscoprire il potenziale nascosto nei quartieri periferici.