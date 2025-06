Il padre di Giovanni Allevi | Una vita per la musica mio figlio si cura con i concerti

La musica, per Giovanni Allevi, rappresenta molto più di un’arte: è un vero e proprio stile di vita e un potente terapia che lo sostiene nella sua battaglia quotidiana contro la malattia. Il suo esempio ci ricorda come la passione e l’amore per la musica possano trasformarsi in un messaggio di speranza e resistenza. È questa la vera forza per continuare a...

Ascoli, 21 giugno 2025 – La musica è vita. La musica è salute. L’esempio fornito da Giovanni Allevi, ormai famoso pianista, compositore, scrittore e direttore d’orchestra, lo hanno potuto ammirare in tutto il mondo. La sua lotta contro la malattia continua, anche e soprattutto attraverso le esibizioni e i concerti che producono all’artista la possibilità di ricevere tutto l’affetto del suo amato pubblico. È questa la vera forza per continuare a vivere di quelle emozioni che soltanto l’armonia dei suoni può infondere. Di certo il genio ascolano oggi è uno dei massimi esponenti della cultura musicale picena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il padre di Giovanni Allevi: “Una vita per la musica, mio figlio si cura con i concerti”

