Il Nuovo trasloca al Mirabello. Tutto pronto per la stagione. E intanto vola la petizione.

L’estate a Spezia si rinnova tra innovazione e tradizione: il nuovo trasloca al Mirabello, pronto ad accogliere appassionati e cinefili sotto le stelle. Tra le sfide legate al contenzioso e la petizione in corsa, l’associazione Pietro Germi conferma l’appuntamento con l’arena estiva, un’icona che da sempre anima le serate spezzine. La terrazza del porto, con il suo incantevole panorama marino, sarà ancora protagonista di emozioni cinematografiche indimenticabili, facendo della stagione un vero e proprio evento da non perdere.

Fra gli appuntamenti più attesi dell’estate, nonostante le vicende e le difficoltà ben note legate al contenzioso per la sede che ospita il cinema, l’associazione ’Pietro Germi’ non tradisce una delle tradizioni più amate dell’estate spezzina: l’arena estiva de ’Il Nuovo’. Come già avvenuto negli anni passati, sarà la terrazza del porto Mirabello a fare da speciale location affacciata sul mare alle pellicole proiettate sotto le stelle per la bella stagione targata 2025, al via dal 7 luglio. "Sono 26 anni – spiega il presidente dell’associazione, Silvano Andreini – che si organizza l’arena all’aperto: siamo partiti a fine anni Novanta con l’Unione fraterna alla Pinetina, poi ci sono stati gli anni alla Maggiolina, in piazza Europa, in piazza della Loggia. 🔗 Leggi su Lanazione.it