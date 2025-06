Il municipio IV senz' acqua per 17 ore | tutte le vie coinvolte

Il Municipio IV si prepara a una lunga attesa: Acea Ato 2 ha annunciato una sospensione del flusso idrico di 17 ore, dalle 13 di martedì 24 giugno alle 6 del giorno seguente, coinvolgendo tutte le vie della zona. Un intervento di manutenzione essenziale per migliorare l’efficienza del servizio, ma che richiederà pazienza e preparazione da parte dei residenti. Restate aggiornati e adottate le precauzioni necessarie in questa giornata senza acqua.

Senz’acqua per 17 ore. Acea Ato 2 ha comunicato che, per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione, volti a migliorare l'efficienza del servizio, sarà necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune strade del municipio IV dalle 13 di martedì 24 giugno alle 6 di. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Il municipio IV senz'acqua per 17 ore: tutte le vie coinvolte

In questa notizia si parla di: municipio - senz - acqua - tutte

Roma, 20 maggio: 14 ore senz’acqua nel Municipio III: le vie interessate e dove trovare le autobotti - Il Municipio III di Roma sarà interessato oggi, 20 maggio, da una giornata di disagi con 14 ore senza acqua, dalle 8:00 alle 22:00.

Città e comuni limitrofi senz'acqua per 24ore, lavori sul canale potabile: la mappa dei disagi - Domani, martedì 13 maggio, diverse zone di Catania e comuni limitrofi rimarranno senz'acqua per 24 ore.

Il municipio IV senz'acqua per 17 ore: tutte le vie coinvolte https://ift.tt/SoA6mqr Vai su X

Riaperto, dopo anni di attesa, l'impianto sportivo "Lea Pericoli", a #viaComo, nel Municipio Roma II: a disposizione della cittadinanza la piscina per la balneazione, il nuoto libero, l’acqua fitness e i campi da tennis per il gioco libero. Domani, alle 11.00, si Vai su Facebook

Il municipio IV senz'acqua per 17 ore: tutte le vie coinvolte; Il municipio IV senz'acqua per 17 ore: tutte le vie coinvolte; Roma, III Municipio senz'acqua per lavori: le strade interessate e dove si troveranno le autobotti. Acea: «Fate scorte».

Dodici ore senz'acqua alla Magliana. Tutte le vie interessate - Venerdì 15 dicembre 2023 per dodici ore dalle ore 08:00 alle ore 20:00 sarà interrotto il flusso dell’acqua in alcune zone dell’undicesimo municipio, area Magliana. Secondo romatoday.it

Acea, XV Municipio senz'acqua per lavori straordinari: le strade interessate e la mappa delle autobotti disponibili - Nelle zone interessate Acea Ato2 nei giorni scorsi ha affisso i cartelli informativi: «Lunedì 7 aprile, dalle 8 alle 20 ... Da roma.corriere.it