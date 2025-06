Il Moto Club e il trial tricolore Più di 100 volontari in Valmalenco

Il Moto Club Lazzate e il Reziatrial di Delebio si uniscono in un impegno straordinario per portare avanti il prestigioso Trial Tricolore in Valmalenco. Con oltre 100 volontari al lavoro tra Lanzada e Lazzate, questa doppia sfida rappresenta una tappa fondamentale del campionato italiano, sottolineando ancora una volta la passione e la professionalità di chi rende possibile questo spettacolo. La dedizione di questi volontari dimostra come lo spirito di squadra possa superare ogni difficoltà , rendendo questa manifestazione un vero trionfo per il motorsport nazionale.

Da Lazzate alla Valmalenco per firmare ancora un altro grande evento del trial nazionale. Sono più di cento i volontari del Moto Club Lazzate in aggiunta ai consociati del Reziatrial di Delebio presenti oggi e domani a Lanzada per gestire al meglio la doppia sfida del trial. In Valmalenco sono in programma le uniche due prove lombarde del Campionato italiano e ancora una volta la Federazione motociclistica italiana si è affidata al club dell'elefantino di Lazzate, guidato da Donato Monti e Tino Moltrasio, con la lunga esperienza di giudice internazionale di Ugo Pizzi. Due prove, due giorni di gara, sabato e domenica, per tutte le categorie del trial italiano.

