Il Modena si difende Biennale per Adorni

guidare la strategia di rafforzamento tra le fila del Modena, puntando a un reparto difensivo solido e affidabile. Con un occhio attento alle novità di mercato, il club si prepara a scrivere un nuovo capitolo, determinato a risollevare le sorti della squadra e a conquistare con entusiasmo i propri obiettivi stagionali.

Obiettivo difesa e non poteva essere altrimenti, avendo considerato quel reparto uno dei mali del Modena che qualche mese non è riuscito a guadagnarsi un posto nei playoff. Detto che le strade di Riccardo Gagno e dei canarini appaiono destinate a non incrociarsi più nel prossimo futuro e dei vari interessamenti in chiave nuovo portiere per Chichizola, Silvestri e Radunovic, al direttore sportivo dei gialli, Andrea Catellani, tocca il compito di inserire un bel po’ di esperienza in rosa. Il tassello porta il nome di Davide Adorni, 32enne difensore ormai ex Brescia corteggiato anche dal Monza ma intenzionato ad accettare la proposta del Modena su base biennale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Modena si difende Biennale per Adorni

In questa notizia si parla di: modena - adorni - difende - biennale

Modena defends itself Biennale for Adorni - back, now free after Brescia's troubles, is a versatile and highly experienced element for the 3- Lo riporta sport.quotidiano.net