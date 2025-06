Il mistero di Caronia | tutte le ombre sul caso di Viviana Parisi e del piccolo Gioele

Il mistero di Caronia ha coinvolto e diviso l’Italia, lasciando un alone di inquietudine e interrogativi irrisolti. Viviana Parisi e il piccolo Gioele scomparvero in circostanze enigmatiche, tra incidenti, fughe e tragedie. Dopo settimane di ricerche e silenzi sospetti, il caso continua a sollevare dubbi, alimentando teorie e supposizioni. Quali sono le verità nascoste dietro questa vicenda oscura? La risposta potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.

Uno strano incidente stradale, la fuga verso una zona boschiva, la morte, le ricerche durate settimane. Il caso di Viviana Parisi e del piccolo Gioele ha scosso l'Italia nell'estate 2020. Dopo le chiusure per la pandemia, il 3 agosto, il giallo della deejay siciliana e di suo figlio occupa le cronache nazionali e, ancora oggi, un alone di mistero avvolge questo caso, tra i familiari che non si rassegnano all'ipotesi che la donna possa aver ucciso suo figlio per poi togliersi la vita. Il programma Incidente Probatorio, condotto da Gabriele Raho su Canale 122 Fatti di Nera, ha approfondito la vicenda con esperti e con chi ha partecipato attivamente alla fase delle indagini.