il mistero della testa marmorea riemersa dagli scavi del foro traiano

Roma, città eterna, ancora una volta svela un suo segreto più affascinante: la testa marmorea riemersa dagli scavi di via Alessandrina. Questo incredibile ritrovamento ci permette di immergerci nel passato glorioso dell'antica Roma, tra misteri e meraviglie custoditi sotto i nostri passi quotidiani. Il sindaco Gualtieri celebra questo dono della storia, testimonianza vivente di una civiltà che continua a emozionare il mondo. Un nuovo capitolo si apre nel grande libro della nostra identità romana, pronto a sorprendere ancora.

Roma, 21 giugno 2025 – Roma continua a regalare frammenti di storia. Ultimo in ordine di tempo la testa marmorea di grandi dimensioni scoperta durante gli scavi di via Alessandrina e di cui dà notizia con orgoglio il primo cittadino capitolino Roberto Gualtieri. Roma non smette mai di stupire. Sotto i nostri passi, ogni giorno, vive una storia millenaria che continua a emozionare il mondo Scrive il sindaco di Roma sui social. Nel post il primo cittadino mostra foto e video del ritrovamento, con gli archeologi al lavoro per risalire all’identità del reperto. “Durante gli scavi di via Alessandrina avviati dalla Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali lo scorso novembre grazie ai fondi del Pnrr è riemersa una testa marmorea di grandi dimensioni: un volto maschile, con folta capigliatura ed espressione intensa, che per secoli è rimasto custodito dal tempo sotto la piazza del Foro di Traiano" scrive ancora Gualtieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net