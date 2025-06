Il mio grosso ricco matrimonio italiano | non solo Bezos l’Italia è la meta preferita per le nozze da milionari

Il grande matrimonio italiano ha catturato l’attenzione del mondo, trasformandosi nel evento dell’anno. Celebrità internazionali, hotel di lusso e dettagli da sogno si sono uniti per creare una giornata indimenticabile. Un vero e proprio spettacolo di eleganza e opulenza, che dimostra come l’Italia rimanga la meta preferita per le nozze da milionari. E questo straordinario evento ha ancora molto da svelare...

Lo hanno già definito il matrimonio dell’anno. Un lungo elenco di star tra gli invitati (tra i quali il miliardario Barry Diller e sua moglie Diane Von Furstenberg, poi Kris Jenner e Kim Kardashian, Katy Perry e Orlando Bloom, Eva Longoria e il marito José Bastón), hotel iper stellati per gli ospiti con stanze da 9 mila euro a notte, un’intera flotta di taxi a disposizione, 27 cambi di abito per la sposa selezionati da Anna Wintour per coprire i festeggiamenti, il tutto con un costo che secondo stime del settimanale Daily Mail si aggira in circa 30 milioni di euro. Solo di alberghi ci si ferma di poco sotto i 3 milioni. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il mio grosso, ricco matrimonio italiano: non solo Bezos, l’Italia è la meta preferita per le nozze da milionari

Lo scorso anno più di 15 mila coppie straniere hanno sborsato oltre un miliardo di euro per coronare il loro sogno d'amore nel nostro Paese.

