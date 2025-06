Il ministro Giuli a Messina incontro per il progetto Maxxi

Lunedì prossimo, Messina si prepara ad accogliere il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in un importante incontro dedicato al progetto MAXXI Med. Un evento che promette di rafforzare il ruolo della città come centro di innovazione e cultura. L'iniziativa, che coinvolge una delegazione ministeriale, rappresenta un passo fondamentale per valorizzare il patrimonio e le prospettive future della nostra terra. L'attesa è alta: l'appuntamento segna l'inizio di un nuovo capitolo.

Lunedì prossimo il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sarà in visita a Messina accompagnato da una delegazione ministeriale per partecipare a una riunione tecnico-operativa relativa al progetto MAXXI Med, in programma a Palazzo Zanca. Ad accoglierlo sarà il Sindaco di Messina, Federico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Il ministro Giuli a Messina, incontro per il progetto Maxxi

In questa notizia si parla di: messina - ministro - giuli - progetto

Ponte sullo Stretto di Messina, il ministro dell'Interno Piantedosi: "Barriere assolute contro infiltrazioni mafiose" - Il ponte sullo stretto di Messina rappresenta un'opera strategica per l'Italia, ma il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza da possibili infiltrazioni mafiose.

COME PER MAGIA... Eroi, mostri, miti e leggende: il potere delle Storie invade Palazzo Pitti! Teseo e il Minotauro, Medusa e Perseo, e poi Ercole e il temibile leone di Nemea: sono tra i personaggi che prenderanno vita nella reggia granducale con il progetto ' Vai su Facebook

Il ministro Giuli a Messina, incontro per il progetto Maxxi; Il ministro Giuli a Messina, sopralluogo alle Torri Morandi per il Maxxi Med; Ministro Giuli: Il recupero dell'Albergo dei Poveri è il progetto più imponente di tutto il Sud.

Il ministro Giuli a Messina, sopralluogo alle Torri Morandi per il Maxxi Med - Sul tavolo anche il dossier Villa Pace The post Il ministro Giuli a Messina, sopralluogo alle Torri Morandi per il Maxxi Med appeared first on Tempostre ... Lo riporta msn.com

Messina, tutto pronto per l’arrivo del Ministro della Cultura Giuli a Palazzo Zanca - Con il tuo consenso, i tuoi dati possono essere utilizzati per quanto segue: Pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico, ... Da strettoweb.com