Il mini dress in pizzo di Dua Lipa a Londra sarà il protagonista dell’estate

L’iconico mini dress in pizzo di Dua Lipa a Londra sta facendo parlare di sé, diventando il vero protagonista dell’estate. Perfetto mix tra sensualità e spirito ribelle, questo outfit potrebbe definire i trend della stagione. La sua eleganza audace e il design innovativo catturano l’immaginazione di chi sogna di distinguersi con stile. E se fosse il vestito che accompagnerà le vostre serate più memorabili?

Dua Lipa, in occasione del lancio del suo pop-up store, che accompagna le tappe inglesi del Radical Optimism Tour, la cantante ha scelto un outfit che potrebbe entrare nei nuovi trend dell’estate: un micro abito trasparente in pizzo nero, perfetto mix tra sensualità e spirito ribelle. Dua Lipa e il mini dress di pizzo a Londra: e se fosse il vestito dell’estate. L’abito indossato da Dua Lipa è iconico: mini, asimmetrico, con una profonda scollatura e una lavorazione in pizzo completamente trasparente. L’outfit è Blumarine, maison italiana da sempre sinonimo di femminilità disinibita e spirito Y2K, tornata negli ultimi anni a essere punto di riferimento dello stile delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il mini dress in pizzo di Dua Lipa a Londra sarà il protagonista dell’estate

