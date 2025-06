Il mercato dell' Arezzo Venturi firma tra pochi giorni Coppolaro e Redolfi per la difesa

Il mercato dell'Arezzo Venturi si infiamma: tra pochi giorni, l'arrivo di Coppolaro e Redolfi per rinforzare la difesa è ormai cosa fatta. L'ufficialità di Giacomo Venturi, portiere svincolato dal Gubbio, è attesa per l'inizio della prossima settimana e rappresenta il primo acquisto dell’Arezzo 2025/26. Mentre si definiscono le uscite, come quella di Lorenzo Masetti, il club si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua avventura sportiva.

L'ufficialità dell'arrivo di Giacomo Venturi (1992), portiere svincolato dal Gubbio, è attesa per l'inizio della prossima settimana. Sarà lui il primo acquisto dell'Arezzo 202526, mentre in uscita sono in via definizione le operazioni riguardanti il difensore Lorenzo Masetti (2001) con la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Il mercato dell'Arezzo. Venturi firma tra pochi giorni, Coppolaro e Redolfi per la difesa

In questa notizia si parla di: arezzo - venturi - mercato - firma

Arezzo punta su Giacomo Venturi: possibile sfida con Trombini per il ruolo di portiere - Arezzo punta deciso su Giacomo Venturi, un nome che potrebbe scuotere le gerarchie tra i pali e riscrivere le strategie di mercato.

Il mercato dell'Arezzo. Venturi firma tra pochi giorni, Coppolaro e Redolfi per la difesa; Arezzo: Giacomo Venturi nuovo portiere per la stagione 2023; Mercato dilettanti | La Sansovino sistema la difesa: firma Mazzuoli. Fei sceglie il Lucignano.

Il mercato dell'Arezzo. Venturi firma tra pochi giorni, Coppolaro e Redolfi per la difesa - Bucchi vuole un elemento esperto e bravo con i piedi nel reparto arretrato: trattative in piedi per i centrali di Modena e Mantova. Scrive arezzonotizie.it

Arezzo: Giacomo Venturi nuovo portiere per la stagione 2023 - Giacomo Venturi, ex Gubbio, sarà il nuovo portiere dell'Arezzo. Come scrive msn.com