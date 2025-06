Il medico teme un infarto e va via un po’ prima del turno | licenziato Il caso del dottore cardiopatico e la Croce Verde di Jesolo

Una vicenda che scuote il mondo della sanità e mette in discussione le regole etiche e professionali. Un medico cardiopatico, colto da un grave dolore al petto durante il turno, decide di prendersi cura della propria vita e si ferma, ma viene licenziato per “grave inadempienza”. Una storia che solleva interrogativi su responsabilità, diritti e sicurezza dei professionisti sanitari in situazioni di emergenza. È fondamentale analizzare i dettagli di questa intricata vicenda.

Un medico della Croce Verde di Jesolo è stato licenziato per «grave inadempienza». Il motivo? L’uomo, che è stato operato al cuore per quattro stent coronarici, ha accusato un forte dolore al petto durante un turno di lavoro e ha deciso di fermarsi e andare in pronto soccorso per sottoporsi a un elettrocardiogramma. A raccontare la vicenda è il Corriere del Veneto, che ha parlato con Luca Pavanetto, il legale del medico licenziato dalla Croce Verde di Jesolo: «Il mio assistito si è allontanato alle 19.52 quando il suo turno sarebbe finito alle 20. Non mi pare di certo una grave inadempienza », spiega l’avvocato. 🔗 Leggi su Open.online

