Il marchese Ascanio della Corgna è tornato a casa | deposte nella Cappella degli Oddi le spoglie del condottiero

Il ritorno delle spoglie di Ascanio della Corgna, il celebre condottiero rinascimentale, segna un importante momento di riscoperta storica e culturale per Perugia. Le sue reliquie, ora deposte con onore nella rinnovata Cappella degli Oddi, testimoniano il profondo legame tra passato e presente. Un gesto che riporta alla luce le imprese e l’eredità di un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama storico italiano.

Le spoglie mortali del condottiero rinascimentale Ascanio della Corgna sono tornate nel complesso monumentale di San Francesco al Prato, a Perugia, e deposte in un'urna in marmo collocata nella Cappella degli Oddi, restaurata l'anno passato e in cui è già presente un antico busto di Ascanio.