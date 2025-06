Il manga Watashi ga Mita Mirai e la profezia sul Giappone | realtà o finzione

Nel mondo affascinante dei manga, le storie spesso vanno oltre l’intrattenimento, entrando nel campo delle profezie e delle previsioni sul futuro. “Watashi ga Mita Mirai”, creato da Ryo Tatsuki, non fa eccezione: questa opera ha acceso un acceso dibattito tra realtà e finzione, coinvolgendo milioni di lettori in tutto il mondo. Ma fino a che punto si può considerare questa narrazione una previsione attendibile? Scopriamolo insieme.

Il manga Watashi ga mita mirai ha previsto «un grande disastro» in Giappone il prossimo 5 luglio, facendo calare il turismo - Il manga "Watashi ga mita mirai" di Ryo Tatsuki torna a far discutere con una nuova previsione: un disastro imminente in Giappone il 5 luglio.

La nuova profezia di Ryo Tatsuki, l’autrice del manga “Watashi ga Mita Mirai”, arriva dopo quella che anticipò il disastro del marzo 2011 in Giappone ? Vai su Facebook

