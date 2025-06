Il Maido di Lima è il miglior ristorante al mondo con prezzi dai 300 ai 600 euro a persona | la classifica World’s 50 Best Restaurants e come se la sono cavata gli italiani

Il mondo della gastronomia è in fermento: al primo posto della prestigiosa classifica World's 50 Best Restaurants troviamo Maido di Lima, il capolavoro dello chef Mitsuharu Tsumura. Questa perla culinaria, che unisce magistralmente le tecniche giapponesi e gli ingredienti peruviani, si distingue per prezzi tra i 300 e i 600 euro a persona. Ma come si sono comportati gli italiani in questa sfida globale? Scopriamolo!

Il miglior ristorante è al mondo è Maido di Lima. La World’s 50 Best Restaurants, la classifica nata nel 2002, una delle più blasonate e capaci di intercettare nuove tendenze, ha incoronato Mitsuharu Tsumura. Lo chef di origini giapponesi, nato in Perù, è considerato uno degli ambasciatori nel mondo della cucina Nikkei, quella che fonde le tecniche di cucina giapponesi e gli ingredienti peruviani. Una fusione perfetta, che domina la classifica curata dalla società britannica William Reed, la cui premiazione è stata ospitata per la prima volta in Italia. Esattamente a Torino, una delle capitali foodies della cucina tricolore, che in questi giorni ha ospitato chef (stellati e non) provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Maido di Lima è il miglior ristorante al mondo (con prezzi dai 300 ai 600 euro a persona): la classifica World’s 50 Best Restaurants e come se la sono cavata gli italiani

In questa notizia si parla di: mondo - maido - lima - miglior

Maido è il miglior ristorante al mondo secondo The World’s 50 Best Restaurants 2025 - Il mondo della gastronomia celebra ancora una volta l’eccellenza: Maido 232 si laurea miglior ristorante al mondo nel 2025 secondo The World's 50 Best Restaurants.

Il ristorante scala la classifica mondiale "The World's 50 Best Restaurants" e sale al 43° posto. Al vertice il Maido di Lima https://senigallianotizie.it/1327631948/uliassi-sempre-tra-migliori-ristoranti-al-mondo-senigallia-brilla-ancora-tra-i-50-best-2025… Vai su X

Svelata al Lingotto di Torino, per la prima volta in Italia, la classifica dei ristoranti migliori del mondo: in vetta Mitsuharu Tsumura di «Maido», a Lima Vai su Facebook

Il Maido di Lima è il miglior ristorante al mondo (con prezzi dai 300 ai 600 euro a persona): la classifica…; Il miglior ristorante del mondo è Maido, a Lima. Buoni i risultati degli italiani; Maido di Lima vince 50 Best Restaurant.

Il Maido di Lima proclamato miglior ristorante al mondo 2025 - Maido di Lima è il migliore ristorante al mondo del 2025 secondo The World’s Best Restaurant 2025. gazzettadelgusto.it scrive

The World’s 50 Best Restaurant 2025: il n.1 è Maido a Lima, 6 i big italiani. Premio speciale a Bottura - Lo chef tristellato è tra i Best of the Best: riconosciuto il suo impegno per sostenibilità e inclusione. Lo riporta quotidiano.net