L’arrivo del logo di Azione Universitaria alla festa in piazza Ariostea a Ferrara ha acceso un vivace dibattito tra cittadini e studenti. Durante Unifest, il simbolo dell’associazione studentesca di destra ha fatto la sua comparsa dal palco, generando reazioni contrastanti. Leonardo Fiorentini, consigliere comunale, ha subito sottolineato la delicatezza della situazione, evidenziando come l’evento fosse stato pubblicizzato come un momento di aggregazione inclusivo. La vicenda apre un importante confronto sulla rappresentanza e sulla libertà di espressione nel contesto universitario.

Ferrara, 21 giugno 2025 – Il simbolo di Azione Universitaria, l’associazione studentesca di destra, fa capolino dal palco durante Unifest (serata per studenti del Ferrara Summer Festival) ed è subito polemica. A sollevare il caso è Leonardo Fiorentini, consigliere comunale della Civica Anselmo. «L’evento di venerdì – scrive su Facebook – era annunciato come ‘un villaggio a cielo aperto, pronto ad accogliere studenti, famiglie, cittadini, turisti’ con tante sorprese». In effetti, prosegue Fiorentini, «la sorpresa c’è stata: la proiezione sul maxischermo del logo di Azione Universitaria, l’associazione studentesca che ‘affonda le radici in un passato antico e attraversa interi decenni di storia d’Italia’ e poi con la salita sul palco di alcuni associati a sventolare la bandiera, molto cara all’attuale vicesindaco che dell’associazione è stato dirigente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Il logo di Azione Universitaria alla festa in piazza Ariostea”

