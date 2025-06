Il Lions Club ha donato carrozzine geriatriche

Il Lions Club ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel territorio donando nuove carrozzine geriatriche all'Ospedale di Comunità di Campostaggia a Poggibonsi. Questo gesto concretizza la nostra missione di supportare le strutture che assistono le persone più fragili, migliorando la qualità della loro vita. Con queste tre nuove carrozzine, si potrà ridurre l'allettamento degli ospiti, garantendo loro maggiore autonomia e dignità. Il service è curato dal Lions Club zona O, distretto 108 LA, ovvero, il San

Un dono al territorio, quello destinato all'Ospedale di Comunità di Campostaggia a Poggibonsi che con i suoi 12 posti letto offre assistenza residenziale a persone con patologie croniche. Al cui interno si trova anche l'hospice con 4 posti. Adesso, con le 3 appena donate, diventano 4 le carrozzine geriatriche che permetteranno di ridurre l'allettamento degli ospiti. Service a cura del Lions Club zona O distretto 108 LA, ovvero, il San GimignanoVia Francigena, Siena, Siena "Torre di mezzo", Chianti e Valdelsa. "Ringraziamo il Lions Club zona O, in particolare il dottor Fabio Marchetti, per il gesto di vicinanza a questa struttura sanitaria - afferma il coordinatore dell'ospedale di Comunità, Alessandro Perrone – le carrozzine ci permetteranno di gestire al meglio i pazienti con difficoltà motoria degenti qui da noi.

