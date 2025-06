Il libro di Mazzuca | Che grande sognatore Ha unito politica e cultura

Il libro di Mazzuca, un grande sognatore, ha saputo unire magistralmente politica e cultura, dimostrando come l’immaginazione possa essere il motore del cambiamento. La sua passione per la libertà e il pensiero libero rispecchia le radici di figure illustri come Giovanni Spadolini, a cui sono legato sia per ideali condivisi sia per il ruolo che entrambi abbiamo avuto nella giornalismo italiano. Ritornando a Bologna, terra di origini e di ritorni, Mazzuca continua a tracciare un percorso di passione e dedizione, ispirandosi a due grandi...

Mazzuca Sono legato a Giovanni Spadolini per due ragioni principali: primo appartiene a quel filone liberal-demoratico a cui anche io mi sono sempre ispirato e nutrito, secondo è stato alla guida del Resto del Carlino dove molti anni più tardi anche io fui scelto come direttore. Ritornando a casa, nella “mia” Bologna, terra di partenza ma anche di ritorno di una carriera vissuta con intensità e passione. E seguendo proprio le orme di due grandi maestri: Indro Montanelli, di cui fui vice-direttore alla Voce e Giovanni Spadolini, che a differenza del grande vecchio di Fucecchio scelse anche la carriera parlamentare che lo proiettò ai più alti livelli politici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il libro di Mazzuca: "Che grande sognatore. Ha unito politica e cultura"

In questa notizia si parla di: mazzuca - libro - sognatore - unito

Il libro di Mazzuca: Che grande sognatore. Ha unito politica e cultura.

Il libro di Mazzuca: "Che grande sognatore. Ha unito politica e cultura" - Focus sul giornalismo: a 29 anni, giovanissimo direttore de “il Resto del Carlino“. Riporta quotidiano.net

Mazzuca, un libro e mille storie - Il giornalista Giancarlo Mazzuca presenta il libro "Il cagnone" scritto da Federico Bini, raccontando la sua vita e l'evoluzione del giornalismo. Scrive ilrestodelcarlino.it