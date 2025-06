Il grande Harold Pinter nonostante il Nobel

Il grande Harold Pinter, premio Nobel per la Letteratura, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama teatrale e letterario mondiale. Nonostante il riconoscimento, spesso il suo genio viene sottovalutato o frainteso, come si è visto con il recente riallestimento di “Ritorno a casa” diretto da Massimo Popolizio. È fondamentale riscoprire la sua poetica e il suo stile per apprezzare appieno la profondità del suo contributo artistico, perché solo così si può cogliere tutta la potenza delle sue opere.

Esattamente vent'anni fa comminavano il Nobel per la Letteratura a Harold Pinter. Il quale, al di là di questo spiacevole contrattempo, è davvero uno degli autori su cui conviene meditare molto, ovviamente dopo averlo riletto e rivisto in scena, ammesso che non arrivi un regista deciso a polverizzarne il genio in favore del proprio, spesso presunto – il riallestimento più recente è "Ritorno a casa", molto ben diretto da Massimo Popolizio, in scena al teatro Argentina di Roma. Londinese di un distretto nord-orientale, famiglia ebraica di origini ucraine e polacche, Pinter cominciò sbagliando ruolo – si pensò attore, poi capì che non era roba per lui –, debuttò da drammaturgo con un fiasco clamoroso – lo splendido "The birthday party" (Il compleanno), in Italia l'abbiamo visto nella versione di Peter Stein – e finì col massimo riconoscimento possibile.

