Il gioiello d’alta cucina nascosto in una delle ville più suggestive del Garda

Scopri il gioiello nascosto dell'alta cucina, custodito tra le mura di una delle ville più suggestive del Garda. Una visita a Villa Feltrinelli promette un'esperienza indimenticabile, dove l’eleganza si fonde con sapori sorprendenti. Per un giorno, lasciati trasportare in un mondo di raffinatezza e gusto, e scopri come anche la cucina possa essere un vero capolavoro in un contesto così magico.

Una giornata da Villa Feltrinelli è un'esperienza che non si scorda. Anche per la cucina, una sorpresa in un simile contesto. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Il gioiello d’alta cucina nascosto in una delle ville più suggestive del Garda

