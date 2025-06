Il gioco più strano del 3ds torna con un sequel per switch 2 e i fan sono entusiasti

prevede un ritorno sorprendente per il gioco pi249, che grazie a un sequel dedicato a Switch 2 sta riaccendendo l’entusiasmo dei fan. La passione per questa serie dimostra quanto il mondo Nintendo sappia sorprendere e conquistare, anche quando sembra che tutto sia ormai concluso. In questo scenario, si apre una nuova era di avventure e nostalgia, pronta a confermare ancora una volta il fascino senza tempo dei giochi Nintendo.

Il mercato dei videogiochi per la console portatile Nintendo 3DS presenta oggi un fenomeno di forte interesse: alcuni titoli, tra cui il celebre Tomodachi Life, raggiungono quotazioni estremamente elevate nel mercato dell'usato. Questa tendenza deriva principalmente dalla fine della produzione e dalla chiusura dello shop digitale, che ha ridotto drasticamente la disponibilità di copie fisiche e digitali originali. In questo contesto, si analizzano le cause di questa escalation dei prezzi e le prospettive future legate al ritorno della serie su Nintendo Switch 2.

