Il gigantesco labirinto di mais in cui perdersi quest' estate vicino a Milano

Quest'estate, vicino a Milano, un’immensa avventura vi attende tra i filari di un labirinto di mais di 20.000 metri quadrati: un vero e proprio dedalo verde dove perdersi e ritrovarsi. La Cascina Cornaredo ha creato un'esperienza unica, pensata per far divertire grandi e piccini in un contesto naturale e affascinante. Preparatevi a vivere momenti di scoperta e emozione che rimarranno impressi nella memoria!

SI INAUGURA IL LABIRINTO PIÙ GRANDE D’ITALIA… a tema Signore degli Anelli! Sabato 7 giugno, alle porte di Bologna, apre il Labirinto di Mais più grande mai realizzato in Italia, firmato da Ettore Sella! Un percorso epico da 9,5 ettari ti aspetta a Cr Vai su Facebook

