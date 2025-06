Il giardino inglese di Elisabetta | Disordinato e sorprendente

Dove il disordine diventa poesia, e la natura si trasforma in sorprendenti opere d’arte. Elisabetta Sonda ci invita a entrare nel suo "My English Garden", un mondo di colori vivaci, forme spontanee e alchimie visive che catturano l’anima di un giardino inglese. Con oltre trenta pezzi unici, questa mostra alla galleria Artistikamente di Pistoia è un viaggio tra fantasia e realtà che non si può perdere.

Un giardino "disordinato, rigoglioso e sorprendente" dove accadono alchimie meravigliose. E il cui risultato sono pitture che lì riportano, al colore, alla natura. S’intitola "My english garden" la personale di Elisabetta Sonda appena inaugurata (fino al 5 luglio) alla galleria Artistikamente in via Porto al Borgo 18 a Pistoia. Fin dal titolo, la mostra – che si compone di oltre trenta opere – invita a scoprire il suo giardino inglese, un luogo che per l’artista, olandese di nascita e italiana di adozione, smuove emozioni profonde, la fa "sognare a occhi aperti" e "toccare il cielo con un dito". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il giardino inglese di Elisabetta: "Disordinato e sorprendente"

In questa notizia si parla di: giardino - inglese - elisabetta - disordinato

"Ogni favola è un gioco", il laboratorio per bambini al Giardino Inglese - Ogni favola è un gioco: questo è lo spirito di "Favole in Gioco", un laboratorio per bambini che si svolgerà nel suggestivo Parco Mattarella (ex Giardino Inglese) domenica 25 maggio.

My English Garden – Elisabetta Sonda.

Giardino disordinato – potrebbe essere colpa di una di queste dieci cose - Spesso succede che tendiamo a trascurare i compiti più noiosi, faticosi e sgradevoli, con l’unico risultato di ottenere un giardino disordinato. Scrive msn.com

Elogio del giardino disordinato - «Il primo passo è svincolarsi dall’idea del prato all’inglese, ordinato e perfetto. Segnala iodonna.it