Il mistero della morte di Mario Ciaponi, il pensionato di 77 anni di Talamona, sembra ormai chiarito: l’autopsia ha escluso cause esterne e ha confermato una morte naturale. Dopo mesi di interrogativi e speculazioni, si avvicina la fine di questa intricata vicenda. La comunità attende con sollievo la conclusione ufficiale, che apre nuove prospettive sulla tranquillità di un’intera vallata. Resta solo da attendere l’ultimo capitolo di questa storia.

Talamona (Sondrio) – Morte naturale. È destinato a stingersi in modo definitivo nei prossimi giorni il giallo legato alla morte di Mario Ciaponi, il pensionato di 77 anni di Talamona che il 15 dicembre dello scorso anno fu trovato senza vita, in una pozza di sangue, in fondo alle scale della sua abitazione di via Don Cusini attualmente ancora sotto sequestro. A trovare l’uomo esanime fu la convivente, Teresa Possidente, 63 anni, al rientro da una gita a Milano. Ma che cosa fece ruzzolare Ciaponi? Incidente domestico causato da un malore improvviso o qualcosa di diverso, magari una spinta ben assestata? Le voci in paese cominciarono a rincorrersi e più di un mormorio riguardava proprio la responsabilità di quella donna molto più giovane di Mario, che viveva con lui - ma sarebbe forse più opportuno dire “viveva da lui” – da 18 anni e, pare, ultimamente non lo trattasse neppure nel migliore dei modi, a detta di quanto ebbe a dire lo stesso pensionato ad alcuni conoscenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il giallo di Talamona, Mario Ciaponi trovato morto in casa. L’autopsia rivela: morte naturale

