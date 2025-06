Il Genius Act degli Usa | un passo per regolare le stablecoin con un occhio al debito

Il Genius Act degli USA apre la strada a un nuovo capitolo nella regolamentazione delle stablecoin, asset digitali meno volatili e legati a un valore reale. Ora al vaglio del Senato, questa legge potrebbe rivoluzionare il panorama finanziario americano, ponendo le basi per una regolamentazione pi√Ļ chiara e sicura. La domanda ora √®: Washington sar√† la prima grande potenza a definire un quadro normativo ambizioso e innovativo?

Il Genius Act passa al Senato Usa e ora affronter√† la sfida della Camera dei Rappresentanti per capire se Washington sar√† la prima grande potenza a normare le stablecoin, quella forma di asset digitali ancorati a un sottostante fisico, criptovalute meno volatili dei tradizionali Bitcoin. La legge, acronimo di Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act, mira a normare la possibilit√† che gli operatori finanziari lancino stablecoin, a fornire requisiti di sicurezza per i consumatori e ad espandere un mercato su cui il presidente Donald Trump punta molto. Passata con un voto bipartisan, ora √® attesa dallo scoglio della Camera, dove tra sinistra democratica e libertari del Partito Repubblicano non avr√† vita facile. 🔗 Leggi su It.insideover.com