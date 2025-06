Il futuro di Monesteroli | Valorizzare e proteggere questo paesaggio unico

Il futuro di Monesteroli si apre a nuove prospettive di valorizzazione e tutela di un paesaggio unico al mondo. Grazie alla collaborazione tra il Parco delle Cinque Terre, il Comune della Spezia e l’associazione ‘Per Tramonti’, nasce un progetto ambizioso per recuperare i versanti franosi e preservare il patrimonio naturale e culturale di questa storica area rurale. Il progetto nasce con la volontà di difendere e rivitalizzare Monesteroli, assicurandone un domani sostenibile e ricco di opportunità .

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre, il Comune della Spezia e l’associazione ‘Per Tramonti’ - rappresentati, rispettivamente, dal presidente Lorenzo Viviani, il sindaco Pierluigi Peracchini e il presidente Massimo Amato – hanno sottoscritto un Accordo Quadro della durata di cinque anni, relativo al Piano Operativo congiunto per il recupero dei versanti franosi di Monesteroli, insediamento rurale a est dell’area protetta. Il progetto nasce con l’obiettivo di salvaguardare e rigenerare una delle zone più iconiche e fragili dell’area protetta. L’accordo prevede un articolato piano di consolidamento e ripristino degli antichi terrazzamenti, attraverso tecniche sostenibili che uniscono l’innovazione ai saperi costruttivi tradizionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il futuro di Monesteroli: "Valorizzare e proteggere questo paesaggio unico"

