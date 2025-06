Il Frecciarossa indossa la livrea della Milano Fashion Week

Il Frecciarossa si veste di stile, con la sua nuova livrea dedicata alla Milano Fashion Week, incarnando l’eccellenza del Made in Italy. Questa collaborazione tra il treno ufficiale e la Camera Nazionale della Moda Italiana celebra l’eleganza senza tempo e l’innovazione, portando il prestigio della moda italiana in viaggio. Un connubio perfetto tra stile e tradizione che farà parlare di sé fino al 24 giugno, durante l’evento più glamour dell’anno.

per promuovere il Made in Italy in vista dell'evento sulle collezioni uomo in programma fino al prossimo 24 giugno nel capoluogo lombardo. La collaborazione tra Frecciarossa, treno ufficiale delle edizioni della Milano Fashion Week per il 2025, e la Camera Nazionale della Moda Italiana nasce con l'obiettivo di "celebrare l'eleganza del Made in Italy, in un perfetto connubio tra stile e sostenibilità", si legge in una nota.

