Il Forte di Belvedere riapre alla città | ingresso gratuito per i residenti

Il Forte di Belvedere a Firenze torna ad accogliere cittadini e visitatori, offrendo un’occasione unica di riscoperta del patrimonio storico e culturale della città. In occasione della festa di San Giovanni, il forte si apre gratuitamente ai residenti, valorizzando il suo ruolo di punto di incontro e cultura. Un nuovo capitolo per uno dei simboli più amati di Firenze: il forte diventa un vero e proprio cuore pulsante della comunità.

Firenze, 21 giugno 2025 – Il Forte di Belvedere, tra i luoghi più straordinari e simbolici del Comune di Firenze, riapre le sue porte martedì 24 giugno - in occasione della festa di San Giovanni, patrono di Firenze - tornando ad animarsi grazie al piano di valorizzazione promosso dalla Fondazione Mus.e, che ne curerà la gestione per i prossimi dieci anni. Non più (e non solo) il Forte come sede di mostre temporanee, ma come luogo vivo della città, capace di accogliere, ispirare e raccontare Firenze nella sua continua evoluzione. Il progetto di MUS.E mira a trasformare il Forte (che rimarrà aperto fino al 15 ottobre 2025) in un centro culturale con una proposta multidisciplinare capace di coniugare storia, paesaggio, arte contemporanea e musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Forte di Belvedere riapre alla città: ingresso gratuito per i residenti

Dal 24 giugno, festa di San Giovanni, il Forte Belvedere sarà aperto gratuitamente ai residenti della Città Metropolitana di Firenze.

Il 24 giugno la fortezza che guarda la città dall'alto sarà di nuovo fruibile a tutti e per i fiorentini l'ingresso sarà gratuito. Verranno organizzati eventi sulle terrazze della palazzina

Dal 24 giugno il torna accessibile, gratuitamente per i residenti della Città Metropolitana di Firenze, con apertura fino al 15 ottobre e un calendario ricco di appuntamenti culturali curati dalla Fondazione MUS.E.

