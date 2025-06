Il finto poliziotto e quelle telefonate sospette così i truffatori cercano di derubarci | come difendersi

pericoloso che sfrutta la paura e la fiducia per ingannarci. I truffatori, spesso travestiti da finti poliziotti o medici, cercano di manipolare le vittime con telefonate sospette e inganni astuti. Conoscere le tecniche usate e sapere come reagire può fare la differenza tra sicurezza e trappola. Ecco alcuni consigli per difendersi e proteggere te e i tuoi cari da queste insidiose truffe.

Tutto inizia con una telefonata da un numero sconosciuto. Dall'altra parte della cornetta, una voce decisa: "Suo nipote ha avuto un grave incidente, servono soldi subito per evitare il peggio". È così che comincia l'incubo per molte persone, vittime delle truffe telefoniche: un fenomeno subdolo e

