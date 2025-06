Il feto morto trovato nel bidone era maschio si cerca la madre

Le autorità stanno lavorando con urgenza per fare luce su questa triste vicenda, cercando di rintracciare la madre e capire le circostanze che hanno portato a questa tragedia. Nei prossimi giorni, l’autopsia all’Istituto di Medicina Legale di Pavia fornirà importanti dettagli sul caso. Il rispetto per la vita e la verità sono ora al centro delle indagini, nel tentativo di offrire giustizia e supporto alle persone coinvolte.

Si svolgerà nei prossimi giorni all'istituto di Medicina Legale di Pavia l'autopsia sul feto di almeno 30 settimane, di sesso maschile e tecnicamente caucasico, ossia europeo, trovato morto nel cestino della spazzatura di un bagno del pronto soccorso della città il 19 giugno. Contestualmente i. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Il feto morto trovato nel bidone era maschio, si cerca la madre

