Il fedelissimo di Trump | Netanyahu è un venditore in Iran deve finire quello che ha iniziato senza l’aiuto Usa

In un quadro di tensioni crescenti tra Iran e Israele, le parole di Steve Bannon rivelano una realtà complessa e sfaccettata. Netanyahu, sì, ha scelto di agire senza l’appoggio diretto degli USA, evidenziando una strategia audace e rischiosa. La questione si fa ancora più intricata con il tentativo di Trump di trovare un accordo. Ma quale sarà il futuro di questa intricata partita geopolitica? Rimanete sintonizzati per scoprirlo.

Netanyahu con l’Iran «sta forzando». Perché «hanno iniziato sapendo di dover dipendere dagli Usa per il colpo finale» E questo «è scandaloso». Mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump «sta cercando un accordo». Steve Bannon, ex stratega elettorale di TheDonald, parla al Corriere della Sera della guerra tra Teheran e Tel Aviv dopo aver incontrato il presidente a pranzo e averci parlato per tre ore prima di andare in onda con la sua War Room. Il presidente gli ha detto che si è preso un paio di settimane «per valutare le alternative e vedere se c’è la possibilità di un accordo che gli ayatollah rispettino». 🔗 Leggi su Open.online

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

