il duo conti delogu spopola bene quarto grado e farwest

Venerdì 20 giugno 2025 è stato un trionfo televisivo per il duo Conti-Delogu, con Tim Summer Hits che conquista il cuore di oltre 2,5 milioni di spettatori e uno share del 18,7%, dominando la serata. La loro chimica e talento continuano a catturare l'attenzione, consolidando il successo della trasmissione. Ma come si sono comportati gli altri programmi? Scopriamolo insieme...

Gli ascolti e i dati Auditel di venerdì 20 giugno 2025 vedono, su Rai1,Tim Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu conquistare una media di 2.593.000 spettatori pari al 18.7% di share, vincendo la serata e in crescita rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 la serie turca Tradimento sigla invece una media di 2.156.000 affezionati con uno share del 16.7%, anch'essa in crescita. Su Rai2 il documentario Nino Benvenuti - Una leggenda italiana ha segnato 235.000 spettatori pari all'1.6%. Su Rai3 FarWest con Salvo Sottile ha radunato 592.000 individui all'ascolto (4.5%), in crescita. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha totalizzato una media di 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it