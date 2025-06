Il dramma di Roberto morto precipitando per 50 metri dalla ferrata

In un attimo, la passione di Roberto Stoffella per le vette si è trasformata in tragedia. A 73 anni, originario di Nago Torbole e amante della montagna, ha perso la vita precipitando di 50 metri dalla ferrata “Signora delle Acque”. Venerdì 20 giugno, un’escursione che avrebbe dovuto regalare emozioni si è conclusa nel dolore. La sua storia ci ricorda quanto fragile sia il confine tra avventura e rischio, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva.

Aveva 73 anni Roberto Stoffella, originario di Nago Torbole, comune dell'Alto Garda Trentino, e amava la montagna. Venerdì 20 giugno, quella che doveva essere una tranquilla escursione sulla ferrata "Signora delle Acque", nei pressi del Passo del Ballino, in provincia di Trento, si è trasformata.

Incidente mortale in ferrata: la vittima è Roberto Stoffella - Un drammatico incidente ha colpito la frequentata ferrata Signora delle Acque, lasciando un vuoto incolmabile.

