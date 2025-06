Il divieto di sosta ignorato in via dei Leoni

Il divieto di sosta ignorato in via dei Leoni ha trasformato una mattina tranquilla in un vero e proprio caos. Vicino allo stadio, i residenti hanno prontamente spostato le auto sotto casa, rispettando l’ordinanza per il concerto. Tuttavia, senza controlli adeguati, la strada si è presto riempita di veicoli abbandonati e in doppia fila, creando disagi e rischi per tutti: un esempio di come una piccola ordinanza possa essere vanificata dalla mancanza di vigilanza.

Vicino allo stadio, in via dei Leoni, i residenti ieri si sono svegliati presto ed hanno spostato le loro auto (che erano parcheggiate sotto casa), giusta ordinanza di divieto di sosta per via di un concerto. Risultato della giornata, mancando ogni tipo di controllo, la via è rimasta piena di.

