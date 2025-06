Il corteo contro il riarmo spacca il centrosinistra Conte | Dov' è il Pd? Chiedetelo a loro

Una folla vibrante ha invaso le strade di Roma, unendo cittadini e associazioni in un appello forte e chiaro contro il riarmo e la guerra. Oltre centomila persone hanno manifestato con passione, chiedendo pace e dialogo invece di escalation militari. Questa mobilitazione storica mette in crisi il centrosinistra, con Conte e il PD che devono ora rispondere alle aspettative di una società stanca della violenza. La domanda è: quanto ancora si può ignorare il desiderio di pace della gente?

Oltre centomila persone, almeno secondo gli organizzatori, si sono riversate oggi per le strade di Roma, da piazzale Ostiense al Colosseo, per dire no alla corsa al riarmo, alla guerra e al genocidio. Una manifestazione nazionale convocata dal comitato Stop Rearm Europe, con lo slogan: "No guerra. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il corteo contro il riarmo spacca il centrosinistra, Conte: "Dov'è il Pd? Chiedetelo a loro"

