Il corpo che crea laboratori gratuiti per ragazzi e adulti

Pronto a scoprire il potenziale creativo che si cela nel tuo corpo? A partire da martedì 24 giugno, “Il corpo che crea” ad Arezzo apre le porte a giovani e adulti desiderosi di esplorare il mondo delle arti attraverso laboratori gratuiti, stimolando l’espressione, il movimento e la fantasia. Un’occasione unica per lasciar andare la creatività e scoprire nuove prospettive di sé. Non perdere questa opportunità di trasformare il corpo in un vero e proprio strumento d’arte!

A partire da martedì 24 giugno prende il via ad Arezzo "Il corpo che crea", un progetto gratuito pensato per offrire a ragazzi e adulti l'opportunità di sperimentare diverse discipline artistiche e performative, con un'attenzione particolare all'espressione corporea e al movimento.

