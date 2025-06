Il consigliere più votato a Castione entra in Forza Italia | Scelta di coerenza partito che più di ongi altro incarna i valori liberali

Il consigliere Nicola Ferrari, protagonista della scena politica di Castione della Presolana con le sue 190 preferenze alle recenti amministrative, torna a vestire i colori di Forza Italia, il partito che più di ogni altro rappresenta i valori liberali di coerenza e libertà. Dopo aver lasciato la Lega nel 2022, questa decisione nasce da un percorso di riflessione e convinzione, dimostrando come le scelte politiche siano spesso il frutto di un cammino personale e di sentimenti autentici.

