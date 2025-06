Il comune di Milano vuole abbattere alberi storici per piantarne di nuovi

A Milano, la sfida tra urbanizzazione e natura si fa sempre più acuta. Mentre le temperature salgono e il cemento avanza, gli alberi storici, preziosi custodi del nostro patrimonio verde, rischiano di scomparire. Tuttavia, il Comune sottolinea come sul territorio esistano ancora molte specie, come le sefore di Corso XXII marzo, che offrono sollievo e frescura ai cittadini. È giunto il momento di valorizzare e proteggere queste verdi oasi di sollievo, per un futuro più sostenibile e vivibile.

A Milano le temperature sono sempre più elevate, e i pochi alberi che riescono a mitigare le temperature vengono sempre più spesso abbattuti per lasciare spazio al cemento. Eppure, - si legge sul sito del comune - sul territorio esiste una grande varietà di specie che, come le Sefore di Corso XXII marzo rinfrescano le passeggiate dei milanesi.

