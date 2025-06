Il comandante della polizia locale | 146 controlli in strada nel 2025 In 45 denunciati dopo l’alcoltest

Il comandante della polizia locale sottolinea con orgoglio l’impegno incessante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza cittadina. Con 146 controlli in strada e 45 denunce, il loro lavoro dimostra una presenza capillare e determinata per prevenire incidenti e comportamenti rischiosi. Un impegno che testimonia la volontà di mantenere le nostre strade più sicure ogni giorno, contribuendo a costruire un ambiente urbano più protetto e responsabile.

I numeri raccontano di un impegno costante sulle strade per prevenire e reprimere comportamenti scorretti e potenzialmente pericolosi. Dall’inizio dell’anno, gli agenti della polizia locale hanno effettuato 146 pattuglioni, come si dice in gergo, per controlli serali sulla viabilità e sulla sicurezza nei quartieri cittadini. Un lavoro costante e capillare per incrementare la presenza dei ghisa sul territorio e intercettare in anticipo eventuali condotte che potrebbero mettere a rischio l’incolumità di chi le attua e di chi rischia di subirne le conseguenze solo perché si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il comandante della polizia locale: "146 controlli in strada nel 2025. In 45 denunciati dopo l’alcoltest"

In questa notizia si parla di: polizia - locale - controlli - comandante

